Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
Кубок Англии. «Арсенал» победил «Портсмут» и вышел в 1/4 финала
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги