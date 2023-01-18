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Лейтон Ориент
Бристоль Роверс
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
1
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
2
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
1
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
1
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
2
«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен
25 сентября 2020, 14:55
1
Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона
24 июля 2020, 13:49
2
Нолан назначен играющим тренером «Лейтон Ориент»
21 января 2016, 14:22
1
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
18 января 2023, 09:12
1
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
8 мая 2022, 00:25
2
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
9 января 2021, 19:59
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
15 января 2020, 00:58
2
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
8 января 2020, 07:42
3
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Последние матчи
Все
Лейтон Ориент
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 29 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
20.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 1
23.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 31 тур
Лейтон Ориент
3 : 2
03.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 32 тур
Барнсли
2 : 1
10.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Лейтон Ориент
3 : 2
03.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 29 тур
Лейтон Ориент
1 : 0
20.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 18 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
06.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 31 тур
Эксетер Сити
0 : 1
03.02.2024
Бристоль Роверс
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 1
23.01.2024
Эксетер Сити

Лейтон Ориент - Бристоль Роверс - 02 марта 2024

Лейтон Ориент
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 36 тур
- : -
Не начался
Бристоль Роверс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лейтон Ориент - Бристоль Роверс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Россия
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