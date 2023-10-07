Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»