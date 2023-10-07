«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты