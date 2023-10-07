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Челтенхэм
Бертон Альбион
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
2
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Последние матчи
Все
Челтенхэм
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 0
27.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион

Челтенхэм - Бертон Альбион - 02 марта 2024

Челтенхэм
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 36 тур
- : -
Не начался
Бертон Альбион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Челтенхэм - Бертон Альбион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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