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Стивенидж
Уикомб Уондерерс
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 23:04
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 23:04
1
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
28 марта 2018, 22:16
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
21 сентября 2021, 23:37
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
26 января 2021, 00:46
2
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
25 сентября 2020, 21:31
4
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
14 июля 2020, 11:05
6
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
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Последние матчи
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Стивенидж
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.01.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Стивенидж
0 : 1
06.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 31 тур
Стивенидж
1 : 0
03.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
27.01.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 29 тур
Стивенидж
0 : 0
20.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 28 тур
Шрусбери Таун
0 : 1
13.01.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 2
27.01.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 18 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
23.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн

Стивенидж - Уикомб Уондерерс - 24 февраля 2024

Стивенидж
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 35 тур
- : -
Не начался
Уикомб Уондерерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Стивенидж - Уикомб Уондерерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
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Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
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