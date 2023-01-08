Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»