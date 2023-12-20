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Порт Вейл
Линкольн
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
1
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» забил семь голов «Линкольну», «Манчестер Сити» победил «Борнмут»
24 сентября 2020, 23:50
1
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»
10 сентября 2019, 13:39
9
Кубок лиги. «Лестер» в серии пенальти прошел «Ньюкасл», «Эвертон» одержал волевую победу над «Линкольном»
29 августа 2019, 00:22
1
«Эвертон» пропустил от клуба Д3 «Линкольна» на первой минуте
28 августа 2019, 21:56
1
Защитник «Линкольна» дисквалифицирован на шесть лет за ставку в Кубке Англии
20 апреля 2018, 11:44
4
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Последние матчи
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Порт Вейл
Линкольн
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Порт Вейл
0 : 1
27.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 30 тур
Линкольн
0 : 0
27.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
2 : 2
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Флитвуд
3 : 0
03.02.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 30 тур
Порт Вейл
0 : 1
27.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
2 : 1
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Линкольн
0 : 0
27.01.2024
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Линкольн
0 : 0
20.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 28 тур
Уикомб Уондерерс
1 : 1
13.01.2024
Линкольн

Порт Вейл - Линкольн - 24 февраля 2024

Порт Вейл
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 35 тур
- : -
Не начался
Линкольн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Порт Вейл - Линкольн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 33 тур
Болтон
- : -
13.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 33 тур
Бертон Альбион
- : -
13.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 33 тур
Чарльтон
- : -
13.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 33 тур
Челтенхэм
- : -
13.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 33 тур
Эксетер Сити
- : -
13.02.2024
Дерби Каунти
Россия
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