Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Матч с «Лейтон Ориент» официально отменен

Яя Туре тренируется с «Лейтон Ориент» из четвертого английского дивизиона

Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»