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Челтенхэм
Порт Вейл
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
1
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Челтенхэм
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Флитвуд
3 : 0
03.02.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 30 тур
Порт Вейл
0 : 1
27.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон

Челтенхэм - Порт Вейл - 17 февраля 2024

Челтенхэм
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 34 тур
- : -
Не начался
Порт Вейл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Челтенхэм - Порт Вейл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Россия
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