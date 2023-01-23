Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты