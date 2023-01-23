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Челтенхэм
Блэкпул
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
24 января 2021, 10:13
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
2
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
18 декабря 2016, 15:20
23
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
23 января 2023, 23:00
1
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
6
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
22 мая 2022, 12:52
7
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
18 мая 2022, 10:17
19
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
17 мая 2022, 14:14
6
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Последние матчи
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Челтенхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 28 тур
Блэкпул
2 : 0
13.01.2024
Эксетер Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Челтенхэм
0 : 3
03.02.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 30 тур
Дерби Каунти
2 : 1
27.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 28 тур
Болтон
1 : 0
23.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 27 тур
Челтенхэм
2 : 1
06.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 31 тур
Стивенидж
1 : 0
03.02.2024
Блэкпул
Англия. Первая лига, 30 тур
Блэкпул
1 : 1
27.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 29 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.01.2024
Блэкпул
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
2 : 3
17.01.2024
Ноттингем Форест
Англия. Первая лига, 28 тур
Блэкпул
2 : 0
13.01.2024
Эксетер Сити

Челтенхэм - Блэкпул - 13 февраля 2024

Челтенхэм
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Блэкпул
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Челтенхэм - Блэкпул
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Россия
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