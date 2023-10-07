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Бертон Альбион
Карлайл Юнайтед
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
16 января 2020, 00:36
2
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
7 октября 2023, 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
24 января 2019, 00:48
3
«Уфа» – о голе Зинченко «Бертону»: «Наша школа!»
10 января 2019, 15:20
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
16 января 2020, 00:36
2
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
31 января 2016, 18:22
1
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
31 января 2016, 15:35
1
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
10 января 2016, 18:53
2
Богдан: «Пенальти – это безумие, но есть один способ»
25 сентября 2015, 02:07
3
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Последние матчи
Все
Бертон Альбион
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 27 тур
Эксетер Сити
2 : 1
06.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 18 тур
Бертон Альбион
0 : 0
06.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 31 тур
Бертон Альбион
0 : 1
03.02.2024
Линкольн
Англия. Первая лига, 30 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 0
27.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 29 тур
Бертон Альбион
2 : 0
20.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 28 тур
Дерби Каунти
3 : 2
15.01.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 31 тур
Лейтон Ориент
3 : 2
03.02.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 30 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 4
27.01.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
2 : 1
16.01.2024
Карлайл Юнайтед
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Эксетер Сити
2 : 1
06.01.2024
Карлайл Юнайтед

Бертон Альбион - Карлайл Юнайтед - 13 февраля 2024

Бертон Альбион
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
Карлайл Юнайтед
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Бертон Альбион - Карлайл Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
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Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Россия
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