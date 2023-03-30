Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»
«Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности
Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате
Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев
The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке
Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»
«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип
Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»