Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»

The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи

Матч Чемпионшипа «Болтон» – «Брентфорд» отменили в связи с забастовкой игроков хозяев

Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате

Английский клуб пожаловался в ФИФА на «Барселону»

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип