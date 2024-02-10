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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Челтенхэм
Кембридж Юнайтед - Челтенхэм: обзор матча 10 февраля 2024
Кембридж Юнайтед
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Челтенхэм
65'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Челтенхэм
90'
+4
Замена
J. Harrop
️️️️
L. Sercombe
Желтая карточка
Д. Томас
90'
Желтая карточка
Д. Кузинс
88'
80'
Желтая карточка
J. Nuttall
78'
Замена
J. Nuttall
️️️️
М. Тэйлор
73'
Замена
E. Bonds
️️️️
Э. Смит
Замена
J. Brophy
️️️️
J. Lankester
71'
70'
Желтая карточка
T. Pett
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
Р. Беннетт
70'
Замена
М. Бонн
️️️️
L. Bennett
70'
Замена
Д. Томас
️️️️
P. Digby
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Тэйлор
Пас отдал
У. Ферри
54'
Желтая карточка
М. Тэйлор
Желтая карточка
Р. Беннетт
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
8
Liam Sercombe
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
4-1-1-5
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
2
24
Кузинс
10
Качунга
6
33
Тэйлор
11
Кайкай
7
25
3-1-5
23
Саутвуд
5
Смит
5
33
Дэйвис
11
Ферри
3
9
9
Тэйлор
4
4
6
8
Томас
8
Томас
6
6
Беннетт
4
4
6
Беннетт
7
16
16
7
2
9
Бонн
9
Бонн
2
8
25
25
8
5
Смит
16
16
5
Смит
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Челтенхэм
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
Главный тренер
Ричард Мани
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Челтенхэм
3
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
19
Офсайды
3
8
Количество передач
343
345
Сейвы
1
5
Точность передач %
58
63
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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2022.01.08 19:54
1
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2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
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