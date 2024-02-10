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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Бертон Альбион
Бристоль Роверс - Бертон Альбион: обзор матча 10 февраля 2024
Бристоль Роверс
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бертон Альбион
60'
Э. Эванс
43'
К. Гиллиган
57'
М. Хелм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Бертон Альбион
Замена
С. Синклейр
️️️️
Б. Агилера
86'
Замена
Т. Крама
️️️️
Д. Уилсон
86'
80'
Желтая карточка
М. Беннетт
79'
Замена
Р. Харпер
️️️️
К. Гиллиган
72'
Замена
F. Delap
️️️️
A. Nsiala
Замена
L. Hoole
️️️️
J. Grant
71'
Замена
Г. Воган
️️️️
K. Conteh
71'
64'
Желтая карточка
М. Хелм
ГОЛ! 1:2!
Э. Эванс
Пас отдал
J. Brown
60'
57'
ГОЛ! 0:2!
М. Хелм
52'
Желтая карточка
К. Гиллиган
49'
Желтая карточка
T. Bola
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Гиллиган
Замена
J. Brown
️️️️
Д. Фрэнд
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
14
Энтони Эванс
(К)
ЦП
10
Брэндон Агилера
АП
4
Joshua Grant
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Гарри Воган
АП
20
Jevani Brown
ЦФ
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
26
Finn Delap
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
4-2-1-3
1
19
Гордон
32
Фрэнд
12
Бэггот
6
Уилсон
22
14
Эванс
10
Агилера
16
Томас
27
Маркиз
4
4-2-1-3
15
Крокомб
22
Хамер
5
Суини
23
2
25
Гиллиган
10
Хелм
6
Пауэлл
22
9
Ола-Адебоми
10
Беннетт
6
Уилсон
4
Крама
4
Крама
6
Уилсон
4
2
2
4
10
Агилера
7
Синклейр
7
Синклейр
10
Агилера
22
8
Воган
8
Воган
22
32
Фрэнд
20
20
32
Фрэнд
22
26
26
22
25
Гиллиган
45
Харпер
45
Харпер
25
Гиллиган
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Бертон Альбион
13
Мэттью Кокс
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Мустафа Карайол
ЛВ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Мустафа Карайол
ЛВ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бристоль Роверс - Бертон Альбион
4
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
491
235
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
51
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
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1
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1
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2021.01.09 19:59
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
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2021.01.09 19:59
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2020.01.08 07:42
2
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Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
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