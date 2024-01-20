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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун: обзор матча 20 января 2024
Питерборо Юнайтед
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
51'
Д. Рэндалл
68'
Д. Найт
41'
Д. Шипли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун
Замена
Э. Фернандес
️️️️
J. Katongo
87'
87'
Замена
Т. Собовале
️️️️
К. Винчестер
Желтая карточка
A. Collins
78'
77'
Желтая карточка
Ш. Данкли
Замена
M. Mothersille
️️️️
Р. Джонс
76'
71'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Т. Перри
ГОЛ! 2:1!
Д. Найт
Пас отдал
Х. Берроуз
68'
65'
Желтая карточка
Д. Шипли
ГОЛ! 1:1!
Д. Рэндалл
Пас отдал
J. Katongo
51'
41'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шипли
33'
Желтая карточка
К. Винчестер
Желтая карточка
Р. Эдвардс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
8
Archie Collins
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Шрусбери Таун
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
3-1-1-2-3
31
Стир
2
5
Эдвардс
20
Найт
5
Киприану
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
31
Рэндалл
26
Джонс
44
8
3-1-1-1-4
1
Бургойн
22
Данкли
20
20
Винчестер
42
Кенне
8
Перри
26
Шипли
14
Блоксхэм
5
18
3
2
37
Фернандес
37
Фернандес
2
26
Джонс
29
29
26
Джонс
20
Винчестер
22
Собовале
22
Собовале
20
Винчестер
8
Перри
12
Боумен
12
Боумен
8
Перри
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Шрусбери Таун
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
8
Roland Idowu
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Шрусбери Таун
2
3
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
14
Офсайды
0
2
Количество передач
753
259
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
59
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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