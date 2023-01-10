Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Оксфорд
Нортгемптон Таун
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
1
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
2
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
7
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
22 сентября 2016, 21:26
3
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
22 сентября 2016, 00:40
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
22 сентября 2016, 00:14
2
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
21 сентября 2016, 20:02
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оксфорд
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 26 тур
Нортгемптон Таун
1 : 0
01.01.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 28 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
13.01.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Чарльтон
2 : 3
23.01.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 31 тур
Оксфорд
1 : 1
03.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Оксфорд
2 : 2
30.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 30 тур
Бристоль Роверс
3 : 1
27.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 27 тур
Оксфорд
0 : 1
23.01.2024
Барнсли
Англия. Первая лига, 28 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 3
13.01.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 31 тур
Портсмут
4 : 1
03.02.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 30 тур
Нортгемптон Таун
0 : 2
27.01.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Чарльтон
2 : 3
23.01.2024
Нортгемптон Таун
Англия. Первая лига, 28 тур
Нортгемптон Таун
1 : 1
13.01.2024
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 26 тур
Нортгемптон Таун
1 : 0
01.01.2024
Челтенхэм

Оксфорд - Нортгемптон Таун - 20 февраля 2024

Оксфорд
20.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 29 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
Нортгемптон Таун
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Оксфорд - Нортгемптон Таун
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Англия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
Эксетер Сити
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+