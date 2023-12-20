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Порт Вейл
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
3
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
1
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
0
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
3
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
1
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
1
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
1
Кубок лиги. «Челси» выбил «Ньюкасл» по пенальти и другие результаты 1/4 финала
20 декабря 2023, 01:15
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
2 ноября 2023, 07:43
0
Игрок «Порт Вейла» Поп – после матча с «Сити»: «Главный момент дня для меня не гол, а Менди, ждущий селфи со мной возле нашей раздевалки»
5 января 2020, 14:59
2
Игрок «Порт Вейла» Поп: «Я был не прав, говоря, что забил бы против Стоунса 40 голов за сезон. Больше похоже на 50»
5 января 2020, 01:00
2
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне
4 января 2020, 22:24
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Рединг
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.01.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
1 : 0
23.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 27 тур
Стивенидж
0 : 1
06.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 31 тур
Оксфорд
1 : 1
03.02.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 30 тур
Рединг
1 : 1
27.01.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
1 : 0
23.01.2024
Дерби Каунти
Англия. Первая лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1 : 0
20.01.2024
Рединг
Англия. Первая лига, 18 тур
Порт Вейл
0 : 1
06.02.2024
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 31 тур
Флитвуд
3 : 0
03.02.2024
Порт Вейл
Англия. Первая лига, 30 тур
Порт Вейл
0 : 1
27.01.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 29 тур
Порт Вейл
0 : 0
20.01.2024
Уикомб Уондерерс
Англия. Первая лига, 27 тур
Порт Вейл
3 : 3
06.01.2024
Чарльтон

Рединг - Порт Вейл - 20 февраля 2024

Рединг
20.02.2024, вторник, 23:00
Англия. Первая лига, 28 тур
- : -
Не начался
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Порт Вейл
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Рединг
1
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К) ЦЗ
24
Tyler Bindon
ЦЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
36
Майкл Крейг
ОП
29
Льюис Уинг
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Феми Азиз
ПВ
10
Sam Smith
ЦФ
20
Jeriel Dorsett
ЦФ
7
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
6
Натан Смит
(К) ЦЗ
17
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
20
Йенсен Уэйр
ЦП
16
Элфи Девайн
ЦП
15
Конор Грант
ЦП
10
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
12
Уче Икпеазу
ЦФ
29
James Wilson
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Рединг
22
Joel Pereira
ВР
46
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Клинтон Мола
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
42
Caylan Vickers
ЦП
15
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
2
Льюис Касс
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Том Санг
ОП
24
Рис Уолтерс
ЦП
25
Бэйли Дипепа
ЦФ
9
Райан Лофт
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Баттон
17
Идом
24
36
Эбби
36
Крейг
29
Уинг
12
Мукаиру
11
Азиз
7
Книббс
20
10
2-1-3-2-2
1
Рипли
6
Смит
17
Яковитти
16
Лоу
20
Уэйр
16
Девайн
15
Грант
19
Мэсси
10
Числетт
29
12
Икпеазу
Остались в запасе
Рединг
Порт Вейл
22
Joel Pereira
ВР
46
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Клинтон Мола
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
42
Caylan Vickers
ЦП
15
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Джейсон Леутвилер
ВР
2
Льюис Касс
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Том Санг
ОП
24
Рис Уолтерс
ЦП
25
Бэйли Дипепа
ЦФ
9
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
22
Joel Pereira
ВР
46
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Клинтон Мола
ОП
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
42
Caylan Vickers
ЦП
15
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
2
Льюис Касс
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Том Санг
ОП
24
Рис Уолтерс
ЦП
25
Бэйли Дипепа
ЦФ
9
Райан Лофт
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Рединг - Порт Вейл
Всего ударов по воротам
2
1
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
2
Нарушения
2
1
Офсайды
0
1
Количество передач
45
72
Сейвы
0
0
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Первая лига
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Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Блэкпул
- : -
10.02.2024
Оксфорд
Англия. Первая лига, 32 тур
Бристоль Роверс
- : -
10.02.2024
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 32 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
10.02.2024
Челтенхэм
Англия. Первая лига, 32 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
10.02.2024
Портсмут
Англия. Первая лига, 32 тур
Дерби Каунти
- : -
10.02.2024
Шрусбери Таун
Англия. Первая лига, 32 тур
Линкольн
- : -
10.02.2024
Флитвуд
Англия. Первая лига, 32 тур
Нортгемптон Таун
- : -
10.02.2024
Болтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Порт Вейл
- : -
10.02.2024
Стивенидж
Англия. Первая лига, 32 тур
Рединг
- : -
10.02.2024
Чарльтон
Англия. Первая лига, 32 тур
Уиган Атлетик
- : -
10.02.2024
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Россия
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