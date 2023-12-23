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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед
Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед: обзор матча 23 декабря 2023
Шрусбери Таун
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
58'
Д. Шипли
64'
Р. Джонс
77'
Э. Киприану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед
90'
+3
Замена
R. De Havilland
️️️️
К. Поку
Желтая карточка
M. Benning
87'
Замена
M. Benning
️️️️
Т. Перри
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
Э. Киприану
Желтая карточка
Д. Шипли
76'
75'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
Замена
M. Mata
️️️️
Р. Боумен
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
Р. Джонс
Пас отдал
Э. Киприану
ГОЛ! 1:0!
Д. Шипли
Пас отдал
Н. Кенне
58'
53'
Желтая карточка
Э. Мэйсон-Кларк
Желтая карточка
Р. Боумен
53'
Замена
M. Feeney
️️️️
А. Пьерр
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Мароши
16
Пьерр
22
Андерсон
20
Винчестер
22
Данкли
42
Кенне
8
Перри
17
Беннетт
26
Шипли
12
Боумен
23
Удо
3-1-1-3-2
41
Билокапич
30
Киосо
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
8
26
Джонс
16
Пьерр
5
5
16
Пьерр
8
Перри
3
3
8
Перри
12
Боумен
18
18
12
Боумен
17
Поку
15
15
17
Поку
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
29
Malik Mothersille
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
29
Malik Mothersille
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед
3
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
264
594
Сейвы
2
0
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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