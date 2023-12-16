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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Портсмут
Шрусбери Таун - Портсмут: обзор матча 16 декабря 2023
Шрусбери Таун
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Портсмут
62'
М. Пак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Портсмут
88'
Замена
Т. Девлин
️️️️
П. Лэйн
78'
Замена
C. Saydee
️️️️
Д. Моррел
72'
Желтая карточка
Д. Моррел
72'
Замена
C. Bishop
️️️️
К. Йенги
Замена
M. Benning
️️️️
M. Feeney
70'
Замена
Т. Собовале
️️️️
К. Винчестер
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Пак
Пас отдал
П. Лэйн
Замена
M. Mata
️️️️
Р. Боумен
46'
12'
Желтая карточка
Ш. Раггет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Тейлор Перри
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
11
Абу Камара
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
4-1-1-1-3
20
Мароши
20
Винчестер
22
Андерсон
16
Пьерр
22
Данкли
42
Кенне
8
Перри
26
Шипли
5
12
Боумен
23
Удо
3-4-3
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
16
Моррел
6
18
Робертсон
32
Лэйн
7
Пак
3
9
Йенги
11
Камара
20
Винчестер
22
Собовале
22
Собовале
20
Винчестер
5
3
3
5
12
Боумен
18
18
12
Боумен
32
Лэйн
24
Девлин
24
Девлин
32
Лэйн
16
Моррел
38
38
16
Моррел
9
Йенги
9
9
9
Йенги
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Портсмут
1
Гарри Бургойн
ВР
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Шрусбери Таун - Портсмут
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
0
3
Нарушения
4
3
Офсайды
0
1
Количество передач
98
357
Сейвы
1
3
Точность передач %
51
85
Удары мимо ворот
0
3
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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