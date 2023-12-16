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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Лейтон Ориент
Челтенхэм - Лейтон Ориент: обзор матча 16 декабря 2023
Челтенхэм
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лейтон Ориент
68'
W. Goodwin (П)
89'
Ш. Форде
90+4'
И. Гэлбрейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Лейтон Ориент
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
И. Гэлбрейт
Пас отдал
T. Archibald
89'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Форде
Пас отдал
Р. Сотириу
Желтая карточка
L. Freestone
85'
84'
Замена
М. Сандерс
️️️️
I. El Mizouni
Замена
А. Кина
️️️️
G. Lloyd
83'
Замена
К. Томпсон
️️️️
T. Pett
83'
74'
Замена
Ш. Форде
️️️️
D. Pratley
ГОЛ с пенальти! 1:0!
W. Goodwin
68'
67'
Желтая карточка
D. Pratley
65'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Д. Монкур
65'
Замена
Т. Джеймс
️️️️
Р. Хант
65'
Замена
Д. Пигот
️️️️
Д. Агьей
58'
Желтая карточка
J. Brown
Желтая карточка
L. Smith
47'
32'
Желтая карточка
Р. Сотириу
Замена
L. Smith
️️️️
L. Sercombe
29'
Вторая желтая
B. Williams
18'
Желтая карточка
B. Williams
17'
3'
Желтая карточка
O. Beckles
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
8
Liam Sercombe
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Лейтон Ориент
18
Darren Pratley
(К)
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Idris El Mizouni
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
33
Liam Smith
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
2-2-5
23
Саутвуд
20
33
Дэйвис
11
Ферри
16
4
6
9
9
3
4-2-1-4
2
Хант
19
26
Хаппе
18
20
Монкур
8
17
Сотириу
44
6
7
Агьей
31
4
6
Томпсон
6
Томпсон
4
8
33
33
8
9
9
Кина
9
Кина
9
2
Хант
2
Джеймс
2
Джеймс
2
Хант
20
Монкур
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
20
Монкур
8
6
Сандерс
6
Сандерс
8
7
Агьей
39
Пигот
39
Пигот
7
Агьей
18
7
Форде
7
Форде
18
Остались в запасе
Челтенхэм
Лейтон Ориент
21
James Pardington
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Челтенхэм - Лейтон Ориент
3
1
4
Всего ударов по воротам
2
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
5
6
Офсайды
1
0
Количество передач
96
253
Точность передач %
35
74
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
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