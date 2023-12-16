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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Нортгемптон Таун
Карлайл Юнайтед - Нортгемптон Таун: обзор матча 16 декабря 2023
Карлайл Юнайтед
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Нортгемптон Таун
67'
J. Armer
81'
R. Edmondson
30'
S. McWilliams
90+3'
К. Боуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Нортгемптон Таун
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
К. Боуи
Пас отдал
П. Броу
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
D. McGeouch
86'
86'
Замена
J. Willis
️️️️
J. Guthrie
86'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
S. McWilliams
ГОЛ! 2:1!
R. Edmondson
Пас отдал
Д. Робинсон
81'
75'
Замена
A. McGowan
️️️️
А. Одимайо
69'
Желтая карточка
К. Боуи
ГОЛ! 1:1!
J. Armer
Пас отдал
J. Gibson
67'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Д. Гарнер
64'
34'
Желтая карточка
П. Броу
30'
ГОЛ! 0:1!
S. McWilliams
Пас отдал
К. Боуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
34
Josh Emmanuel
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
1-1-2-5
6
Лавелл
19
Робинсон
21
8
МакКалмонт
7
Планж
22
3
14
14
Гарнер
4-3-2-1
31
Томпсон
26
5
24
Одимайо
23
Броу
17
4
49
Леонард
7
Хоскинс
11
Пайннок
9
Боуи
14
Гарнер
27
27
14
Гарнер
21
24
Магуайр
24
Магуайр
21
24
Одимайо
12
12
24
Одимайо
5
6
6
5
17
17
Симпсон
17
Симпсон
17
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Нортгемптон Таун
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
17
Corey Whelan
ЦЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Нортгемптон Таун
2
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
1
4
Офсайды
1
0
Количество передач
218
238
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
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Карлайл Юнайтед
Нортгемптон Таун
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
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