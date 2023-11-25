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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Кембридж Юнайтед
Нортгемптон Таун - Кембридж Юнайтед: обзор матча 25 ноября 2023
Нортгемптон Таун
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
49'
К. Боуи
55'
С. Хоскинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Кембридж Юнайтед
Замена
М. Монте
️️️️
М. Леонард
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Эндрю
Замена
Т. Симпсон
️️️️
К. Боуи
82'
Замена
А. Одимайо
️️️️
J. Willis
81'
80'
Вторая желтая
P. Digby
79'
Желтая карточка
P. Digby
Замена
L. Appere
️️️️
М. Пайннок
71'
64'
Замена
С. Кайкай
️️️️
J. Lankester
63'
Замена
Э. Качунга
️️️️
J. Brophy
63'
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Кузинс
ГОЛ! 2:0!
С. Хоскинс
Пас отдал
П. Броу
55'
ГОЛ! 1:0!
К. Боуи
Пас отдал
S. Sherring
49'
Желтая карточка
S. McWilliams
42'
40'
Желтая карточка
J. Brophy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Адам Мэй
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
27
Glenn McConnell
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
3-3-2-2
31
Томпсон
23
Броу
26
12
17
49
Леонард
4
11
Пайннок
7
Хоскинс
6
9
Боуи
4-2-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
24
Кузинс
19
Мэй
25
6
16
7
9
Окенабирхи
49
Леонард
6
Монте
6
Монте
49
Леонард
6
24
Одимайо
24
Одимайо
6
9
Боуи
17
Симпсон
17
Симпсон
9
Боуи
11
Пайннок
9
9
11
Пайннок
24
Кузинс
8
Томас
8
Томас
24
Кузинс
16
10
Качунга
10
Качунга
16
7
11
Кайкай
11
Кайкай
7
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Кембридж Юнайтед
31
James Dadge
ВР
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
27
Glenn McConnell
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
16
Уильям Хондермарк
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
27
Glenn McConnell
ЦП
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Нортгемптон Таун - Кембридж Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Кембридж Юнайтед
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2016.09.21 20:02
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Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
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Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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