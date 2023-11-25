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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Стивенидж
Флитвуд - Стивенидж: обзор матча 25 ноября 2023
Флитвуд
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Стивенидж
8'
Д. Рид
56'
B. Thompson
90+5'
E. List
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Стивенидж
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
E. List
Пас отдал
А. МакДональд
90'
+2
Замена
А. МакДональд
️️️️
К. Хеммингс
84'
Замена
E. List
️️️️
Д. Рид
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Ш. Руни
81'
78'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
J. Forster-Caskey
78'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
B. Thompson
77'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Д. Робертс
Замена
Д. Стокли
️️️️
Р. Брум
67'
56'
ГОЛ! 0:2!
B. Thompson
Пас отдал
К. Хеммингс
Замена
Д. Вела
️️️️
Х. Симонс
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рид
Пас отдал
Д. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
(К)
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
15
Terence Vancooten
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
16
Джош Вела
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
10
E. List
ЦФ
3-1-4-3
32
Ирл
44
26
Руни
4
Симонс
18
Лаваль
44
10
Мэйор
14
Брум
7
Мэрриот
44
Паттерсон
1
4-5
1
Эшби-Хэммонд
5
Пьерджанни
5
Барнс
8
26
Батлер
15
Хеммингс
2
Джеймс-Уилдин
8
11
Робертс
9
Рид
4
Симонс
16
Вела
16
Вела
4
Симонс
26
Руни
20
Тшиманга
20
Тшиманга
26
Руни
14
Брум
9
Стокли
9
Стокли
14
Брум
8
4
Томпсон
4
Томпсон
8
8
23
Томпсон
23
Томпсон
8
11
Робертс
22
Фримен
22
Фримен
11
Робертс
15
Хеммингс
14
МакДональд
14
МакДональд
15
Хеммингс
9
Рид
10
10
9
Рид
Остались в запасе
Флитвуд
Стивенидж
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
47
Кристиан Хеги
ВР
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
2
Карл Джонстон
ПЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Флитвуд - Стивенидж
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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