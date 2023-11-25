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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Бристоль Роверс
Дерби Каунти - Бристоль Роверс: обзор матча 25 ноября 2023
Дерби Каунти
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
66'
Д. Хант (АГ)
90'
Н. Мендес-Лэйнг
87'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Бристоль Роверс
ГОЛ! 2:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Т. Форна
90'
87'
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Э. Эванс
81'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
А. Коллинз
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Коллинс
81'
Замена
С. Брэдли
️️️️
М. Берд
74'
73'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фрэнд
73'
Замена
J. Brown
️️️️
G. Ward
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Хант
66'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Т. Баркуйзен
62'
Замена
Т. Форна
️️️️
К. Смит
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
3-1-4-1-1
33
Уайлдсмит
35
Нельсон
44
Кашин
24
Ньямб
18
Берд
14
Хурихейн
8
Смит
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
32
Сибли
17
Коллинс
3-2-1-4
13
Кокс
6
Уилсон
32
Фрэнд
32
Хант
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
4
28
10
Коллинз
18
Мартин
18
Берд
15
Брэдли
15
Брэдли
18
Берд
29
Баркуйзен
12
Уилсон
12
Уилсон
29
Баркуйзен
8
Смит
14
Форна
14
Форна
8
Смит
17
Коллинс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
Коллинс
32
Фрэнд
16
Томас
16
Томас
32
Фрэнд
28
20
20
28
10
Коллинз
27
Маркиз
27
Маркиз
10
Коллинз
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бристоль Роверс
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Jed Ward
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
23
Джо Уорд
ПП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Дерби Каунти - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
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2023.01.18 09:12
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
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2022.06.26 19:57
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2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
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1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
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1
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