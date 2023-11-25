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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Оксфорд
Челтенхэм - Оксфорд: обзор матча 25 ноября 2023
Челтенхэм
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Оксфорд
34'
R. Street
76'
W. Goodwin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Оксфорд
88'
Замена
С. Перкинс
️️️️
М. Харрис
Желтая карточка
T. Pett
86'
Замена
Э. Чапман
️️️️
L. Sercombe
83'
80'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Б. Бодин
80'
Замена
J. McEachran
️️️️
M. McGuane
ГОЛ! 2:0!
W. Goodwin
76'
72'
Желтая карточка
К. Браннаган
68'
Вторая желтая
Р. Родригеш
65'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Ф. Стивенс
Замена
G. Lloyd
️️️️
А. Кина
56'
55'
Желтая карточка
Р. Родригеш
Желтая карточка
B. Williams
48'
46'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Миллс
Красная карточка
R. Street
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
R. Street
34'
32'
Желтая карточка
Д. Торнили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
(К)
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
17
Стэнли Миллс
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
22
Кайл Эдвардс
ЛП
9
Сонни Перкинс
ЛП
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-5
23
Саутвуд
5
20
33
Дэйвис
9
Кина
9
17
8
4
4-3-2-1
1
2
Стивенс
15
Торнили
3
Браун
5
17
8
Браннаган
9
Харрис
17
Миллс
31
Бодин
20
Родригеш
8
14
Чапман
14
Чапман
8
9
Кина
9
9
9
Кина
2
Стивенс
22
Эдвардс
22
Эдвардс
2
Стивенс
9
Харрис
9
Перкинс
9
Перкинс
9
Харрис
17
20
20
17
31
Бодин
11
Гудрем
11
Гудрем
31
Бодин
17
Миллс
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Миллс
Остались в запасе
Челтенхэм
Оксфорд
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
8
Oisin Smyth
ЦП
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Челтенхэм - Оксфорд
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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