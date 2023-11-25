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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Чарльтон
Карлайл Юнайтед - Чарльтон: обзор матча 25 ноября 2023
Карлайл Юнайтед
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
62'
С. Лавелл
54'
К. Блэкетт-Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Чарльтон
87'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
C. McGrandles
77'
Замена
T. Campbell
️️️️
С. Фрейзер
Замена
D. Butterworth
️️️️
J. Emmanuel
71'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Л. Планж
70'
Замена
R. Edmondson
️️️️
D. McGeouch
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Лавелл
Пас отдал
J. Armer
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
Пас отдал
Т. Уотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Jon Mellish
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
15
George Dobson
(К)
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
30
Josh O'Brien
ЦЗ
24
Шон Магуайр
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-2-5
17
6
Лавелл
26
Барклай
8
21
34
7
Планж
14
3
1
4-2-1-3
13
Мэйнард-Брюэр
27
Уотсон
5
6
Гектор
14
Эдун
26
Фрейзер
15
33
Блэкетт-Тэйлор
14
10
Мэй
11
Либерн
7
Планж
24
Магуайр
24
Магуайр
7
Планж
21
27
27
21
34
14
14
34
26
Фрейзер
7
7
26
Фрейзер
14
8
Уотсон
8
Уотсон
14
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Чарльтон
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
30
Josh O'Brien
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
29
Aran Fitzpatrick
ЦЗ
30
Josh O'Brien
ЦЗ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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