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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Шрусбери Таун
Уиган Атлетик - Шрусбери Таун: обзор матча 28 октября 2023
Уиган Атлетик
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
35'
С. Хамфрис
66'
К. Лэнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Шрусбери Таун
78'
Замена
M. Mata
️️️️
Р. Боумен
Замена
Т. Пирс
️️️️
С. Сессеньон
70'
ГОЛ! 2:0!
К. Лэнг
Пас отдал
К. МакМанаман
66'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Л. Шоу
65'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
С. Хамфрис
65'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
М. Годо
64'
64'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Т. Перри
46'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
J. Sraha
ГОЛ! 1:0!
С. Хамфрис
Пас отдал
Д. Джонс
35'
21'
Замена
Н. Кенне
️️️️
Э. Беннетт
15'
Желтая карточка
J. Sraha
4'
Красная карточка
Ш. Данкли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
(К)
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Джош Магеннис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
38
Harvey Kirby-Moore
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
11
Джонс
17
Адико
28
Клэр
19
Осгор
20
Годо
11
Хамфрис
4-3-3
20
Мароши
20
20
Винчестер
6
Фланаган
22
Данкли
17
Беннетт
8
Перри
8
Бейлисс
3
23
Удо
12
Боумен
2
Сессеньон
46
Пирс
46
Пирс
2
Сессеньон
20
Годо
20
МакМанаман
20
МакМанаман
20
Годо
29
Шоу
10
Лэнг
10
Лэнг
29
Шоу
11
Хамфрис
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Хамфрис
8
Перри
22
Собовале
22
Собовале
8
Перри
20
22
Андерсон
22
Андерсон
20
17
Беннетт
42
Кенне
42
Кенне
17
Беннетт
12
Боумен
18
18
12
Боумен
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шрусбери Таун
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
38
Harvey Kirby-Moore
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Келланд Уоттс
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
38
Harvey Kirby-Moore
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Уиган Атлетик - Шрусбери Таун
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
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