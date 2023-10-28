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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Дерби Каунти
Стивенидж - Дерби Каунти: обзор матча 28 октября 2023
Стивенидж
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
32'
Д. Робертс
45+2'
А. МакДональд
84'
К. Хеммингс
38'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Дерби Каунти
ГОЛ! 3:1!
К. Хеммингс
84'
81'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Р. Ньямб
Замена
К. Хеммингс
️️️️
Д. Робертс
81'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
71'
68'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
К. Вашингтон
Замена
Л. Томпсон
️️️️
E. List
68'
61'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Уилсон
Желтая карточка
Д. Рид
59'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
А. МакДональд
57'
46'
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Форсит
46'
Замена
К. Смит
️️️️
Л. Сибли
ГОЛ! 2:1!
А. МакДональд
45'
+2
38'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
Л. Сибли
ГОЛ! 1:0!
Д. Робертс
Пас отдал
А. МакДональд
32'
30'
Желтая карточка
К. Форсит
11'
Желтая карточка
Э. Кашин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
11
Джордан Робертс
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
(К)
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
2-1-1-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Барнс
22
Фримен
14
МакДональд
15
10
9
Рид
5
Пьерджанни
2
Джеймс-Уилдин
3-3-2-1-1
33
Уайлдсмит
44
Кашин
3
Форсит
12
Уилсон
24
Ньямб
18
Берд
35
Нельсон
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
32
Сибли
14
Вашингтон
14
МакДональд
4
Томпсон
4
Томпсон
14
МакДональд
10
23
Томпсон
23
Томпсон
10
11
Робертс
15
Хеммингс
15
Хеммингс
11
Робертс
3
Форсит
15
Брэдли
15
Брэдли
3
Форсит
32
Сибли
8
Смит
8
Смит
32
Сибли
14
Вашингтон
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
14
Вашингтон
24
Ньямб
23
Уорд
23
Уорд
24
Ньямб
12
Уилсон
17
Коллинс
17
Коллинс
12
Уилсон
Остались в запасе
Стивенидж
Дерби Каунти
47
Кристиан Хеги
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
31
Джош Викерс
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
14
Тайрис Форна
ЦП
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Стивенидж - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Новости команд
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Дерби Каунти
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