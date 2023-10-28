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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Кембридж Юнайтед - Карлайл Юнайтед: обзор матча 28 октября 2023
Кембридж Юнайтед
28.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
73'
Д. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Карлайл Юнайтед
90'
+2
Красная карточка
Э. МакКалмонт
85'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
O. Moxon
83'
Вторая желтая
J. Armer
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Brophy
79'
75'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Д. Гарнер
75'
Замена
Л. Планж
️️️️
J. Gibson
ГОЛ! 1:0!
Д. Томас
Пас отдал
L. Bennett
73'
Замена
S. Janneh
️️️️
С. Кайкай
66'
Замена
Д. Томас
️️️️
J. Lankester
65'
61'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
61'
Замена
Э. МакКалмонт
️️️️
D. Butterworth
47'
Желтая карточка
J. Armer
Желтая карточка
Р. Беннетт
37'
Желтая карточка
J. Lankester
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
James Brophy
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Карлайл Юнайтед
26
Бен Барклай
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
1
Tomas Holy
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Кембридж Юнайтед
8
Джордж Томас
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
12
Терри Абладе
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
4-1-5
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
2
24
Кузинс
7
11
Кайкай
14
6
25
2-1-5
26
Барклай
6
Лавелл
8
3
14
Гарнер
14
24
Магуайр
8
7
8
Томас
8
Томас
7
16
11
Гордон
11
Гордон
16
11
Кайкай
17
17
11
Кайкай
14
8
МакКалмонт
8
МакКалмонт
14
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
8
19
Робинсон
19
Робинсон
8
14
Гарнер
27
27
14
Гарнер
14
7
Планж
7
Планж
14
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Карлайл Юнайтед
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Карлайл Юнайтед
2
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Информация о матче
Главный судья:
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Кембридж Юнайтед
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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