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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Шрусбери Таун - Дерби Каунти
Шрусбери Таун - Дерби Каунти: обзор матча 21 октября 2023
Шрусбери Таун
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
56'
К. Хурихейн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шрусбери Таун - Дерби Каунти
90'
+6
Желтая карточка
С. Брэдли
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Т. Бейлисс
90'
+4
90'
+3
Замена
С. Брэдли
️️️️
К. Форсит
86'
Желтая карточка
К. Нельсон
Желтая карточка
Т. Фланаган
86'
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Mata
79'
Замена
M. Benning
️️️️
Б. Флеминг
79'
64'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Коллинс
64'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Т. Баркуйзен
64'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
К. Смит
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Хурихейн
56'
46'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Т. Форна
Пенальти не реализован!
Т. Бейлисс
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
6
Том Фланаган
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
23
Даниэль Удо
ЦФ
18
Max Mata
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
18
Макс Берд
ОП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-3-2-2
20
Мароши
22
Данкли
6
Фланаган
20
Винчестер
19
Флеминг
42
Кенне
20
8
Бейлисс
8
Перри
18
23
Удо
4-1-3-1-1
33
Уайлдсмит
24
Ньямб
44
Кашин
3
Форсит
35
Нельсон
18
Берд
29
Баркуйзен
14
Форна
8
Смит
32
Сибли
17
Коллинс
8
Бейлисс
17
Беннетт
17
Беннетт
8
Бейлисс
18
12
Боумен
12
Боумен
18
19
Флеминг
3
3
19
Флеминг
3
Форсит
15
Брэдли
15
Брэдли
3
Форсит
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
29
Баркуйзен
14
Форна
14
Хурихейн
14
Хурихейн
14
Форна
17
Коллинс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
Коллинс
8
Смит
14
Вашингтон
14
Вашингтон
8
Смит
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Дерби Каунти
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Шрусбери Таун - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
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