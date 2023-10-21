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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Линкольн
Флитвуд - Линкольн: обзор матча 21 октября 2023
Флитвуд
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Линкольн
6'
А. Митчелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Линкольн
Желтая карточка
Д. Вела
90'
+11
Красная карточка
A. Nsiala
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
Х. Аделакун
Желтая карточка
С. Робертсон
89'
82'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Т. Бишоп
Замена
Р. Брум
️️️️
К. Джонстон
75'
Замена
С. Робертсон
️️️️
Х. Симонс
70'
67'
Замена
Ш. Рауэн
️️️️
Д. Берроуз
49'
Замена
Й. Макама
️️️️
R. Hackett-Fairchild
Замена
К. Тшиманга
️️️️
А. Монтгомери
46'
45'
Желтая карточка
Л. Серенсен
43'
Желтая карточка
И. Хэмилтон
36'
Желтая карточка
Л. Йенсен
Желтая карточка
Х. Симонс
36'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Митчелл
Пас отдал
R. Hackett-Fairchild
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
18
Босун Лаваль
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
14
Райан Брум
ПП
9
Джейден Стокли
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
24
Йовон Макама
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-1-3-1-3
32
Ирл
3
Монтгомери
2
Джонстон
4
Симонс
18
Лаваль
10
Мэйор
16
Вела
18
Китирна
1
22
7
Мэрриот
3-5-2
1
Йенсен
15
Митчелл
45
15
О'Коннор
2
Серенсен
2
Берроуз
12
8
Бишоп
21
Эрхахон
7
48
Хэмилтон
4
Симонс
20
Робертсон
20
Робертсон
4
Симонс
2
Джонстон
14
Брум
14
Брум
2
Джонстон
3
Монтгомери
20
Тшиманга
20
Тшиманга
3
Монтгомери
2
Берроуз
23
Рауэн
23
Рауэн
2
Берроуз
8
Бишоп
47
Аделакун
47
Аделакун
8
Бишоп
7
24
Макама
24
Макама
7
Остались в запасе
Флитвуд
Линкольн
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
25
Connor Teale
ЦЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Флитвуд - Линкольн
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
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31.10.2026
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