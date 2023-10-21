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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Кембридж Юнайтед
Челтенхэм - Кембридж Юнайтед: обзор матча 21 октября 2023
Челтенхэм
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
5'
L. Sercombe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Кембридж Юнайтед
Желтая карточка
B. Williams
90'
+2
86'
Замена
J. Lankester
️️️️
P. Digby
Желтая карточка
L. Freestone
85'
Замена
B. Williams
️️️️
У. Ферри
83'
77'
Замена
Д. Кузинс
️️️️
Ф. Окенабирхи
77'
Замена
S. Janneh
️️️️
А. Мэй
Замена
G. Lloyd
️️️️
R. Street
74'
Желтая карточка
E. Bonds
66'
65'
Замена
Д. Гордон
️️️️
Д. Эндрю
Желтая карточка
W. Goodwin
64'
64'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Д. Томас
Замена
E. Bonds
️️️️
Д. Олайинка
62'
54'
Желтая карточка
Р. Беннетт
ГОЛ! 1:0!
L. Sercombe
Пас отдал
R. Street
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
3
Sean Long
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Челтенхэм
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
1-2-5
23
Саутвуд
5
6
Томпсон
11
Ферри
28
Олайинка
17
9
8
33
4-1-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
8
Томас
9
Окенабирхи
6
16
19
Мэй
14
11
Ферри
20
20
11
Ферри
28
Олайинка
16
16
28
Олайинка
17
9
9
17
9
Окенабирхи
24
Кузинс
24
Кузинс
9
Окенабирхи
8
Томас
11
Кайкай
11
Кайкай
8
Томас
6
7
7
6
3
Эндрю
11
Гордон
11
Гордон
3
Эндрю
19
Мэй
17
17
19
Мэй
Остались в запасе
Челтенхэм
Кембридж Юнайтед
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
25
William Mannion
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
18
Йован Малкольм
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Челтенхэм - Кембридж Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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Кембридж Юнайтед
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
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