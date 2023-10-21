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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Бристоль Роверс
Бертон Альбион - Бристоль Роверс: обзор матча 21 октября 2023
Бертон Альбион
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
26'
Б. Лубала
43'
Б. Лубала
81'
Д. Пауэлл
84'
К. Баа
7'
Э. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Бристоль Роверс
Замена
Д. Гордон
️️️️
К. Баа
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Богарде
Замена
К. Стоктон
️️️️
Б. Лубала
89'
Желтая карточка
М. Хелм
88'
Замена
Р. Харпер
️️️️
А. Ошиладжа
88'
85'
Замена
Л. Гордон
️️️️
К. Мартин
ГОЛ! 4:1!
К. Баа
Пас отдал
Б. Лубала
84'
ГОЛ! 3:1!
Д. Пауэлл
Пас отдал
Р. Суини
81'
76'
Замена
Л. Богарде
️️️️
J. Gibbons
76'
Замена
Д. Маркиз
️️️️
Э. Эванс
Желтая карточка
М. Крокомб
70'
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Гиллиган
65'
64'
Красная карточка
Р. Вудс
46'
Замена
С. Финли
️️️️
G. Ward
46'
Замена
Т. Крама
️️️️
С. Синклейр
ГОЛ! 2:1!
Б. Лубала
Пас отдал
М. Хелм
43'
ГОЛ! 1:1!
Б. Лубала
Пас отдал
Т. Хамер
26'
Желтая карточка
Я. Мун
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эванс
Пас отдал
А. Коллинз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
25
Кьяран Гиллиган
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
14
Квадво Баа
ЦФ
6
Джо Пауэлл
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
22
Том Хамер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
2
James Gibbons
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
2
Luca Hoole
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
27
Джон Маркиз
ЦФ
2-3-5
15
Крокомб
23
Ошиладжа
4
Мун
15
Лубала
25
Гиллиган
10
Хелм
6
Пауэлл
22
Хамер
5
Суини
3
Седдон
14
Баа
2-3-1-4
13
Кокс
2
26
Тэйлор
7
Синклейр
18
Вудс
14
Эванс
20
Вейл
4
28
18
Мартин
10
Коллинз
23
Ошиладжа
45
Харпер
45
Харпер
23
Ошиладжа
14
Баа
10
Гордон
10
Гордон
14
Баа
15
Лубала
13
Стоктон
13
Стоктон
15
Лубала
25
Гиллиган
10
Беннетт
10
Беннетт
25
Гиллиган
18
Мартин
19
Гордон
19
Гордон
18
Мартин
7
Синклейр
4
Крама
4
Крама
7
Синклейр
2
26
Богарде
26
Богарде
2
28
8
Финли
8
Финли
28
14
Эванс
27
Маркиз
27
Маркиз
14
Эванс
Остались в запасе
Бертон Альбион
Бристоль Роверс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
35
Matthew Hall
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Бертон Альбион - Бристоль Роверс
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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