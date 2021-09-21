Уикомб Уондерерс

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Защитник «Уикомба» оформил хет-трик ударами со стандартов. Два гола он забил «сухим листом»

«Уикомб» впервые за 133 года существования вышел в Чемпионшип

Акинфенва разочарован, что FA не наказала сотрудника «Флитвуда». Тот назвал игрока «жирным буйволом»

Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо

Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты