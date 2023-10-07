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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Порт Вейл
Портсмут - Порт Вейл: обзор матча 07 октября 2023
Портсмут
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Порт Вейл
53'
C. Bishop
58'
C. Bishop (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Порт Вейл
Замена
К. Йенги
️️️️
C. Saydee
90'
+1
75'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Т. Санг
Замена
Г. Уит
️️️️
П. Лэйн
70'
68'
Желтая карточка
Д. Лоу
62'
Замена
J. Wilson
️️️️
Ф. Ожо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C. Bishop
58'
57'
Желтая карточка
К. Балмер
ГОЛ! 1:0!
C. Bishop
Пас отдал
Д. Рафферти
53'
Желтая карточка
П. Лэйн
52'
45'
+2
Желтая карточка
О. Арбластер
33'
Замена
Э. Девайн
️️️️
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
5
Натан Смит
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
11
James Wilson
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
3-3-4
1
Норрис
16
Моррел
20
Раггет
2
Рафферти
6
7
Стивенсон
32
Лэйн
3
9
11
Камара
38
1-1-3-1-4
1
Рипли
4
Балмер
10
Санг
4
Арбластер
14
Ожо
8
Грант
23
Числетт
16
Лоу
8
Гэррити
26
Плант
5
Смит
32
Лэйн
11
Уит
11
Уит
32
Лэйн
38
9
Йенги
9
Йенги
38
10
Санг
19
Мэсси
19
Мэсси
10
Санг
8
Грант
7
Девайн
7
Девайн
8
Грант
14
Ожо
11
11
14
Ожо
Остались в запасе
Портсмут
Порт Вейл
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
24
Терри Девлин
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Портсмут - Порт Вейл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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