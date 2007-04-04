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Ростов - Динамо Бр

04.04.2007, Среда, 18:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Кубок, 1/4 финала , ответный матч Ростов - Динамо Бр
Первый матч:
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