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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Флитвуд - Уиком Уондерерс
Флитвуд - Уиком Уондерерс: обзор матча 07 октября 2023
Флитвуд
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
1 : 4
Завершен
Уиком Уондерерс
61'
Д. Мэрриот
20'
Д. Тейлор
34'
Ф. Поттс
41'
Д. Тейлор
64'
Л. Лихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Уиком Уондерерс
Замена
Д. Стокли
️️️️
Д. Мэрриот
90'
+1
89'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
H. Boyes
89'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
Д. Лоу
Замена
С. Робертсон
️️️️
Д. Вела
84'
77'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Тейлор
76'
Желтая карточка
H. Boyes
66'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
К. Филлипс
65'
Замена
С. Воукс
️️️️
Б. Ханлан
64'
ГОЛ! 1:4!
Л. Лихи
Вторая желтая
B. Heneghan
63'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Ж. Китирна
61'
Желтая карточка
B. Heneghan
46'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
Р. Брум
46'
Замена
Ш. Руни
️️️️
P. Omochere
46'
Желтая карточка
Д. Вела
45'
+3
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тейлор
Пас отдал
Ф. Поттс
36'
Желтая карточка
Д. Лоу
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Поттс
Пас отдал
Б. Ханлан
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тейлор
Пас отдал
Д. Сковен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уиком Уондерерс
10
Люк Лихи
ЛЗ
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
88
Киллиан Филлипс
ОП
17
Jasper Pattenden
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
9
Брэндон Ханлан
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
26
Шон Руни
ПЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Скотт Робертсон
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-3-1-4
32
Ирл
44
2
Джонстон
18
Лаваль
16
Вела
14
Брум
18
Китирна
1
7
Мэрриот
9
22
3-2-3-3
3
5
Лоу
10
Лихи
8
Поттс
88
Филлипс
17
4
Сковен
12
18
Тейлор
9
Ханлан
1
Стриек
9
26
Руни
26
Руни
9
16
Вела
20
Робертсон
20
Робертсон
16
Вела
14
Брум
10
Мэйор
10
Мэйор
14
Брум
7
Мэрриот
9
Стокли
9
Стокли
7
Мэрриот
5
Лоу
17
Тафазолли
17
Тафазолли
5
Лоу
88
Филлипс
12
МакКлири
12
МакКлири
88
Филлипс
12
11
Де Барр
11
Де Барр
12
18
Тейлор
23
23
18
Тейлор
9
Ханлан
19
Воукс
19
Воукс
9
Ханлан
Остались в запасе
Флитвуд
Уиком Уондерерс
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Флитвуд - Уиком Уондерерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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