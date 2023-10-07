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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Дерби Каунти
Челтенхэм - Дерби Каунти: обзор матча 07 октября 2023
Челтенхэм
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
39'
R. Street
45+7'
К. Нельсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Дерби Каунти
82'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Баркуйзен
Замена
А. Кина
️️️️
W. Goodwin
73'
Желтая карточка
T. Bradbury
70'
68'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
67'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
М. Уогхорн
Замена
Й. Малкольм
️️️️
R. Street
60'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Д. Олайинка
60'
46'
Замена
М. Берд
️️️️
Т. Форна
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
К. Нельсон
ГОЛ! 1:0!
R. Street
39'
Замена
T. Bradbury
️️️️
S. Long
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
9
Will Goodwin
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
18
Макс Берд
ОП
14
Конор Хурихейн
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
1-2-5
23
Саутвуд
5
11
Ферри
16
28
Олайинка
3
6
33
8
4-4-2
33
Уайлдсмит
24
Ньямб
44
Кашин
3
Форсит
35
Нельсон
14
Форна
29
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
8
Смит
17
Коллинс
29
Уогхорн
3
5
5
3
28
Олайинка
6
Томпсон
6
Томпсон
28
Олайинка
9
9
Кина
9
Кина
9
17
18
Малкольм
18
Малкольм
17
11
Мендес-Лэйнг
12
Уилсон
12
Уилсон
11
Мендес-Лэйнг
14
Форна
18
Берд
18
Берд
14
Форна
29
Уогхорн
14
Хурихейн
14
Хурихейн
29
Уогхорн
29
Баркуйзен
14
Вашингтон
14
Вашингтон
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Челтенхэм
Дерби Каунти
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
24
Джош Уильямс
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Челтенхэм - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
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2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
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