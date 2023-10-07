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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Карлайл Юнайтед
Болтон - Карлайл Юнайтед: обзор матча 07 октября 2023
Болтон
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Карлайл Юнайтед
28'
J. Mellish (АГ)
44'
J. Gibson (П)
70'
J. Gibson
90+5'
J. Gibson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Карлайл Юнайтед
90'
+6
Желтая карточка
J. Armer
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
J. Gibson
89'
Замена
Л. Планж
️️️️
Д. Гарнер
89'
Замена
Д. Харрис
️️️️
O. Moxon
Желтая карточка
Д. Чарльз
82'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
К. Демпси
73'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
73'
70'
ГОЛ! 1:2!
J. Gibson
Пас отдал
O. Moxon
69'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
63'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Томасон
55'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Gibson
38'
Желтая карточка
Э. МакКалмонт
Желтая карточка
К. Демпси
35'
35'
Пенальти не реализован!
Д. Гарнер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Mellish
28'
7'
Желтая карточка
С. Лавелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Карлайл Юнайтед
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
4-2-4
1
Бакстер
15
Айредейл
6
Форрестер
18
Тоал
2
Когли
14
Томасон
8
Шихан
10
Демпси
20
Адебойежо
19
Чарльз
14
2-2-5
22
Бэк
6
Лавелл
8
МакКалмонт
8
14
Гарнер
22
3
8
24
Магуайр
14
3
3
14
14
Томасон
5
Морли
5
Морли
14
Томасон
10
Демпси
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
10
Демпси
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
8
23
Харрис
23
Харрис
8
14
Гарнер
7
Планж
7
Планж
14
Гарнер
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
Остались в запасе
Болтон
Карлайл Юнайтед
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
25
Jökull Andrésson
ВР
17
Corey Whelan
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Болтон - Карлайл Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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