Алания - Ротор

|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Ротор
|2:1
|Алания
|24 тур
|19 сентября, понедельник
|00:00
|Ротор
|1:1
|Алания
|5 тур
|2 апреля, суббота
|00:00
|Алания
|1:0
|Ротор
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|19
|9
|2
|46:14
|+32
|66
|2.
|ЦСКА
|30
|21
|3
|6
|60:26
|+34
|66
|3.
|Спартак М
|30
|16
|7
|7
|49:36
|+13
|55
|4.
|Торпедо М
|30
|14
|8
|8
|47:32
|+15
|50
|5.
|Крылья Советов
|30
|15
|4
|11
|39:32
|+7
|49
|6.
|Сатурн
|30
|13
|8
|9
|41:37
|+4
|47
|7.
|Шинник
|30
|13
|8
|9
|42:37
|+5
|47
|8.
|Динамо М
|30
|12
|6
|12
|38:33
|+5
|42
|9.
|Ротор
|30
|11
|5
|14
|27:34
|-7
|38
|10.
|Зенит
|30
|8
|9
|13
|36:42
|-6
|33
|11.
|Ростов
|30
|7
|10
|13
|29:49
|-20
|31
|12.
|Алания
|30
|8
|6
|16
|31:42
|-11
|30
|13.
|Уралан
|30
|6
|11
|13
|32:42
|-10
|29
|14.
|Москва
|30
|6
|10
|14
|20:39
|-19
|28
|15.
|Анжи
|30
|5
|10
|15
|22:43
|-21
|25
|16.
|Сокол
|30
|5
|8
|17
|24:45
|-21
|23