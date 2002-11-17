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Алания - Ротор

17.11.2002, Воскресенье, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Россия. Премьер-лига, 30 тур Алания - Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Ротор 3:0 Алания
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Алания 3:1 Ротор
Чемпионат России 2000
17 тур
15 июля, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Алания
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Алания 3:0 Ротор
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ротор 0:2 Алания
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Ротор
8 тур
13 мая, среда 00:00 Ротор 1:1 Алания
Чемпионат России 1997
29 тур
26 сентября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Алания
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Алания 3:2 Ротор
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Ротор 3:0 Алания
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Ротор 1:1 Алания
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Алания 3:2 Ротор
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Ротор 1:1 Алания
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Алания 1:0 Ротор
Чемпионат России 1993
23 тур
12 июня, суббота 00:00 Алания 2:0 Ротор
8 тур
21 апреля, среда 00:00 Ротор 1:0 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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