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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Стивенидж
Челтенхэм - Стивенидж: обзор матча 23 сентября 2023
Челтенхэм
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Стивенидж
7'
Д. Робертс
69'
E. List
73'
E. List
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Стивенидж
90'
+5
Замена
Л. Томпсон
️️️️
B. Thompson
88'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Робертс
Замена
B. Williams
️️️️
У. Ферри
77'
Замена
Э. Чапман
️️️️
О. Хэммонд
76'
73'
ГОЛ! 0:3!
E. List
69'
ГОЛ! 0:2!
E. List
57'
Замена
E. List
️️️️
Ч. Макнил
45'
+2
Желтая карточка
B. Thompson
Желтая карточка
А. Кина
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
9
Айдан Кина
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
9
Джейми Рид
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Челтенхэм
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
10
E. List
ЦФ
1-3-5
23
Саутвуд
5
27
Хэммонд
16
11
Ферри
18
Малкольм
3
6
8
17
3-1-5
47
Хеги
4
Томпсон
5
Барнс
26
Батлер
22
Фримен
23
Макнил
5
Пьерджанни
8
11
Робертс
26
11
Ферри
20
20
11
Ферри
27
Хэммонд
14
Чапман
14
Чапман
27
Хэммонд
8
23
Томпсон
23
Томпсон
8
11
Робертс
14
МакДональд
14
МакДональд
11
Робертс
23
Макнил
10
10
23
Макнил
Остались в запасе
Челтенхэм
Стивенидж
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
24
Джош Уильямс
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Челтенхэм - Стивенидж
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Стивенидж
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
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2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
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Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
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