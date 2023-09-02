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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Оксфорд - Порт Вейл
Оксфорд - Порт Вейл: обзор матча 02 сентября 2023
Оксфорд
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Порт Вейл
90+3'
Г. Ли
74'
А. Яковитти
90+9'
Э. Девайн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оксфорд - Порт Вейл
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Девайн
Желтая карточка
Ф. Стивенс
90'
+8
Вторая желтая
Г. Ли
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Г. Ли
Пас отдал
С. Миллс
90'
+3
90'
+2
Замена
Т. Санг
️️️️
О. Арбластер
Замена
️️️️
M. McGuane
88'
87'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ф. Ожо
Замена
С. Миллс
️️️️
Р. Родригеш
79'
Замена
J. McEachran
️️️️
Т. Гудрем
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Яковитти
Пас отдал
Э. Девайн
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Б. Бодин
72'
69'
Замена
Э. Девайн
️️️️
И. Числетт
Красная карточка
М. Харрис
63'
62'
Желтая карточка
Г. Мэсси
46'
Замена
Б. Гэррити
️️️️
J. Wilson
Желтая карточка
Г. Ли
20'
14'
Желтая карточка
Ф. Ожо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
James Beadle
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
17
Marcus McGuane
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
22
Кайл Эдвардс
ЛП
8
Oisin Smyth
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
10
Том Санг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
4-4-1-1
1
22
Ли
6
5
2
Стивенс
17
8
Браннаган
11
Гудрем
9
Харрис
31
Бодин
20
Родригеш
2-3-1-4
1
Рипли
24
Касс
4
Яковитти
14
Ожо
4
Арбластер
19
Мэсси
23
Числетт
5
Смит
2
26
Плант
11
31
Бодин
22
Эдвардс
22
Эдвардс
31
Бодин
11
Гудрем
20
20
11
Гудрем
20
Родригеш
17
Миллс
17
Миллс
20
Родригеш
4
Арбластер
10
Санг
10
Санг
4
Арбластер
23
Числетт
7
Девайн
7
Девайн
23
Числетт
14
Ожо
16
Лоу
16
Лоу
14
Ожо
11
8
Гэррити
8
Гэррити
11
Остались в запасе
Оксфорд
Порт Вейл
13
Simon Eastwood
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Джейсон Леутвилер
ВР
8
Конор Грант
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
3
Кирон Браун
ЦЗ
8
Oisin Smyth
ЦП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
8
Конор Грант
ЦП
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Оксфорд - Порт Вейл
2
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
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