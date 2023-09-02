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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Барнсли
Челтенхэм - Барнсли: обзор матча 02 сентября 2023
Челтенхэм
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Барнсли
54'
D. Cole
90+2'
М. Ваттерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Барнсли
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Ваттерс
89'
Замена
Э. Марш
️️️️
А. Филлипс
Замена
Д. Уильямс
️️️️
S. Long
89'
78'
Желтая карточка
J. Shepherd
77'
Замена
M. Durand de Gevigney
️️️️
Б. Коттер
Замена
К. Пьюпион
️️️️
B. Williams
76'
73'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
Желтая карточка
L. Freestone
66'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
W. Goodwin
65'
Замена
К. Томпсон
️️️️
E. Bonds
65'
54'
ГОЛ! 0:1!
D. Cole
Пас отдал
N. Cadden
45'
+4
Желтая карточка
Х. Кейн
33'
Желтая карточка
Д. МакЭти
Желтая карточка
B. Williams
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
17
Robert Street
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Челтенхэм
5
Owen Bevan
ЦЗ
24
Джош Уильямс
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
32
Harrison Nejman
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
2-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
20
11
Ферри
16
6
9
9
Кина
8
3
4-4-2
1
Робертс
28
Уильямс
5
37
Коттер
35
13
Расселл
8
Филлипс
20
Кейн
19
45
МакЭти
44
3
24
Уильямс
24
Уильямс
3
16
6
Томпсон
6
Томпсон
16
20
21
Пьюпион
21
Пьюпион
20
9
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
37
Коттер
6
6
37
Коттер
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
8
Филлипс
37
Марш
37
Марш
8
Филлипс
Остались в запасе
Челтенхэм
Барнсли
5
Owen Bevan
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
32
Harrison Nejman
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
5
Owen Bevan
ЦЗ
16
Дэниел Эдшид
ЦП
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
38
Theo Chapman
ЦП
32
Harrison Nejman
ЦП
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Челтенхэм - Барнсли
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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