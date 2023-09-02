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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Флитвуд
Чарльтон - Флитвуд: обзор матча 02 сентября 2023
Чарльтон
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Флитвуд
43'
Э. Мэй
73'
Э. Мэй (П)
16'
Д. Стокли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Флитвуд
Желтая карточка
М. Гектор
90'
+9
Замена
Ч. Кирк
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
90'
+7
Желтая карточка
T. Taylor
90'
+1
90'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
H. Holgate
Замена
T. Taylor
️️️️
Ч. Кэмпбелл
85'
Замена
Т. Томас
️️️️
А. Эдун
84'
82'
Желтая карточка
C. Hayes
Желтая карточка
К. Блэкетт-Тэйлор
78'
77'
Желтая карточка
Д. Вела
Желтая карточка
Э. Мэй
75'
75'
Замена
M. Asamoah
️️️️
R. Graydon
75'
Замена
C. Hayes
️️️️
Д. Стокли
75'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Ш. Руни
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Мэй
73'
Замена
М. Либерн
️️️️
T. Campbell
67'
64'
Замена
Д. Мэйор
️️️️
Ж. Китирна
ГОЛ! 1:1!
Э. Мэй
43'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стокли
Пас отдал
Р. Брум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
15
George Dobson
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
26
Шон Руни
ПЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Жуниор Китирна
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Райан Брум
ПП
9
Джейден Стокли
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
7
Terry Taylor
ЦП
11
Майлз Либерн
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
20
Скотт Робертсон
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Истед
14
Эдун
5
6
Гектор
7
2
17
15
20
Кэмпбелл
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
2-5-3
1
2
Джонстон
26
Руни
14
Брум
19
18
Китирна
16
Вела
18
Лаваль
18
22
9
Стокли
14
Эдун
4
Томас
4
Томас
14
Эдун
20
Кэмпбелл
7
7
20
Кэмпбелл
33
Блэкетт-Тэйлор
25
Кирк
25
Кирк
33
Блэкетт-Тэйлор
7
11
Либерн
11
Либерн
7
18
Китирна
10
Мэйор
10
Мэйор
18
Китирна
18
44
Паттерсон
44
Паттерсон
18
26
Руни
20
Тшиманга
20
Тшиманга
26
Руни
9
Стокли
7
7
9
Стокли
19
27
27
19
Остались в запасе
Чарльтон
Флитвуд
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
23
Давид Харрингтон
ВР
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Остались в запасе
23
Давид Харрингтон
ВР
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Чарльтон - Флитвуд
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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