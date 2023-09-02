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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Линкольн
Бристоль Роверс - Линкольн: обзор матча 02 сентября 2023
Бристоль Роверс
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Линкольн
90+4'
J. Grant
53'
A. Jackson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Линкольн
ГОЛ! 1:1!
J. Grant
90'
+4
Желтая карточка
Х. Вейл
84'
82'
Замена
Й. Макама
️️️️
R. Hackett-Fairchild
81'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Берроуз
Замена
С. Синклейр
️️️️
J. Brown
75'
Замена
J. Grant
️️️️
Л. Богарде
75'
72'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Д. Мандрою
71'
Желтая карточка
A. Smith
Замена
Д. Маркиз
️️️️
Д. Фрэнд
68'
Замена
Х. Вейл
️️️️
Р. Вудс
68'
66'
Желтая карточка
Д. Мандрою
53'
ГОЛ! 0:1!
A. Jackson
Замена
Э. Эванс
️️️️
С. Финли
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Митчелл
Желтая карточка
Р. Вудс
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
4
Joshua Grant
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
4-4-2
13
Кокс
32
Хант
32
Фрэнд
4
Крама
6
Уилсон
16
Томас
8
Финли
18
Вудс
26
Богарде
20
10
Коллинз
3-4-3
1
Йенсен
45
15
Митчелл
23
Рауэн
21
Эрхахон
12
2
Берроуз
2
Серенсен
48
Хэмилтон
7
14
Мандрою
20
7
Синклейр
7
Синклейр
20
8
Финли
14
Эванс
14
Эванс
8
Финли
18
Вудс
20
Вейл
20
Вейл
18
Вудс
26
Богарде
4
4
26
Богарде
32
Фрэнд
27
Маркиз
27
Маркиз
32
Фрэнд
2
Берроуз
21
Браун
21
Браун
2
Берроуз
14
Мандрою
8
Бишоп
8
Бишоп
14
Мандрою
7
24
Макама
24
Макама
7
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Линкольн
35
Matthew Hall
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Главный тренер
Шон Норс
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
3
Тимоти Эйома
ПЗ
11
Dylan Duffy
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Бристоль Роверс - Линкольн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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