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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Дерби Каунти - Флитвуд
Дерби Каунти - Флитвуд: обзор матча 19 августа 2023
Дерби Каунти
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Флитвуд
23'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Флитвуд
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Китирна
Замена
С. Брэдли
️️️️
J. Rooney
83'
77'
Замена
A. Nsiala
️️️️
К. Джонстон
77'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
Д. Стокли
Замена
К. Элдер
️️️️
Л. Томпсон
76'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Уогхорн
76'
69'
Желтая карточка
К. Джонстон
68'
Замена
P. Omochere
️️️️
Р. Брум
Замена
Д. Коллинс
️️️️
К. Вашингтон
62'
61'
Замена
Ж. Китирна
️️️️
Д. Мэйор
Желтая карточка
М. Уогхорн
55'
Желтая карточка
Л. Томпсон
40'
39'
Желтая карточка
Д. Мэйор
Желтая карточка
Н. Мендес-Лэйнг
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Уогхорн
Пас отдал
К. Вашингтон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Джо Уайлдсмит
ВР
18
Jake Rooney
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
26
Шон Руни
ПЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
19
Ryan Graydon
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
40
Max Bardell
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
18
Жуниор Китирна
ЦП
22
Aristote Nsiala
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
27
Maleace Asamoah
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
4-1-3-2
33
Уайлдсмит
18
44
Кашин
3
Форсит
35
Нельсон
16
Томпсон
8
Смит
14
Хурихейн
11
Мендес-Лэйнг
29
Уогхорн
14
Вашингтон
3-5-1-2
26
Руни
2
Джонстон
32
Ирл
14
Брум
16
Вела
10
Мэйор
19
20
Робертсон
18
Лаваль
9
Стокли
1
18
15
Брэдли
15
Брэдли
18
16
Томпсон
20
Элдер
20
Элдер
16
Томпсон
29
Уогхорн
32
Сибли
32
Сибли
29
Уогхорн
14
Вашингтон
17
Коллинс
17
Коллинс
14
Вашингтон
10
Мэйор
18
Китирна
18
Китирна
10
Мэйор
2
Джонстон
22
22
2
Джонстон
9
Стокли
44
Паттерсон
44
Паттерсон
9
Стокли
14
Брум
9
9
14
Брум
Остались в запасе
Дерби Каунти
Флитвуд
31
Джош Викерс
ВР
40
Max Bardell
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
1
Stephen McMullan
ВР
27
Maleace Asamoah
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
40
Max Bardell
ЦЗ
20
Даррен Робинсон
ЦП
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
27
Maleace Asamoah
ЦФ
7
Cian Hayes
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Дерби Каунти - Флитвуд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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