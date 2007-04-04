|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:0
|Москва
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:0
|Москва
|18 тур
|9 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:4
|Москва
|3 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Москва
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|4:1
|Москва
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|18:30
|Москва
|0:1
|Крылья Советов
|27 тур
|23 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Москва
|4 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Москва
|5:1
|Крылья Советов
|20 тур
|9 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|Москва
|9 тур
|17 мая, суббота
|00:00
|Москва
|3:0
|Крылья Советов
|28 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Москва
|0:2
|Крылья Советов
|5 тур
|30 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Москва
|27 тур
|9 октября, вторник
|00:00
|Москва
|1:0
|Крылья Советов
|13 тур
|16 июня, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Москва