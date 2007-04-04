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Судьи
Главный судья:
Александр Гончар (Сочи)

Москва - Крылья Советов

04.04.2007, Среда, 19:00 мск Россия. Кубок, 1/4 финала , ответный матч ФК Москва - Крылья Советов
Первый матч:
Россия. Премьер-лига 2007
3 тур
31 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Москва
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 4:1 Москва
11 тур
12 июня, воскресенье 18:30 Москва 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Москва 5:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Москва
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Москва 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Крылья Советов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Москва
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Москва 1:0 Крылья Советов
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
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