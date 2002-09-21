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Динамо - Ротор

21.09.2002, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур Динамо - Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Ротор
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Ротор
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:4 Динамо
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Динамо 2:1 Ротор
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ротор 1:2 Динамо
Чемпионат России 1998
21 тур
15 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Ротор
6 тур
2 мая, суббота 00:00 Ротор 0:0 Динамо
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Ротор 3:1 Динамо
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Ротор 0:1 Динамо
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ротор
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Динамо
4 тур
29 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ротор
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Динамо 0:1 Ротор
14 тур
26 мая, четверг 00:00 Ротор 1:1 Динамо
Чемпионат России 1993
29 тур
24 сентября, пятница 00:00 Ротор 3:2 Динамо
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 19 9 2 46:14 +32 66
2. ЦСКА 30 21 3 6 60:26 +34 66
3. Спартак М 30 16 7 7 49:36 +13 55
4. Торпедо М 30 14 8 8 47:32 +15 50
5. Крылья Советов 30 15 4 11 39:32 +7 49
6. Сатурн 30 13 8 9 41:37 +4 47
7. Шинник 30 13 8 9 42:37 +5 47
8. Динамо М 30 12 6 12 38:33 +5 42
9. Ротор 30 11 5 14 27:34 -7 38
10. Зенит 30 8 9 13 36:42 -6 33
11. Ростов 30 7 10 13 29:49 -20 31
12. Алания 30 8 6 16 31:42 -11 30
13. Уралан 30 6 11 13 32:42 -10 29
14. Москва 30 6 10 14 20:39 -19 28
15. Анжи 30 5 10 15 22:43 -21 25
16. Сокол 30 5 8 17 24:45 -21 23
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