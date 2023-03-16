Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
МТК
Пакш
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
16 марта 2023, 22:19
2
«Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября
2 февраля 2023, 07:58
1
«Ференцварош» Черчесова победил в чемпионате Венгрии, забив на 92-й минуте
10 ноября 2022, 07:40
1
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
20 февраля 2022, 01:52
3
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
19 февраля 2022, 23:55
2
Слезы в день рождения: венгерский вратарь дважды не дал забить мальчику перед матчем
16 марта 2023, 22:19
2
Черчесов – о ничьей «Ференцвароша» с командой из зоны вылета: «МТК очень хорошо защищался»
20 февраля 2022, 01:52
3
«Ференцварош» Черчесова не смог забить МТК, идущему в зоне вылета в чемпионате Венгрии
19 февраля 2022, 23:55
2
Товарищеский матч. «Динамо» уступило венгерскому МТК, потерпев два поражения за день
15 июля 2021, 21:20
5
Венгерский МТК перепутал время начала матча с «Динамо». Игра перенесена на час
15 июля 2021, 18:12
2
«Ференцварош» победил «Пакш» (3:1). Команда Черчесова не проигрывает в чемпионате с октября
2 февраля 2023, 07:58
1
«Ференцварош» Черчесова победил в чемпионате Венгрии, забив на 92-й минуте
10 ноября 2022, 07:40
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
МТК
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
5 : 1
06.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
0 : 2
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
1 : 0
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
3 : 4
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
МТК
0 : 2
03.03.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
МТК
2 : 1
23.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Академия Пушкаша
6 : 1
18.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
0 : 2
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Ференцварош
5 : 1
06.02.2024
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
МТК
0 : 2
03.03.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Кишварда
0 : 1
25.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
3 : 4
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Пакш
1 : 0
11.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш

МТК - Пакш - 28 июля 2023

МТК
28.07.2023, пятница, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Пакш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча МТК - Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат
Все
Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+