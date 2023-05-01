Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Уйпешт
Фехервар
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
1 мая 2023, 22:15
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
24 июня 2021, 22:37
2
«Ференцварош» Черчесова может в следующем туре стать чемпионом Венгрии
1 мая 2023, 22:15
1
Ласина Траоре стал игроком «Уйпешта»
25 февраля 2019, 07:25
9
Николич близок к назначению в венгерский клуб
16 февраля 2023, 12:20
1
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
7 ноября 2022, 07:40
1
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
14 августа 2022, 23:39
4
Товарищеские матчи. «Рубин» и «Крылья Советов» победили, «Ростов» спас ничью с «Фехерваром»
24 июня 2021, 22:37
2
Миланов: «У меня было немало предложений, в том числе из России. Выбрал «Види» из-за Лиги Европы»
7 октября 2019, 09:03
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Уйпешт
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
0 : 2
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
1 : 2
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
1 : 0
17.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Уйпешт
2 : 0
03.03.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Уйпешт
0 : 5
25.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Кечкемет
1 : 0
17.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дьошдьер
1 : 2
11.02.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Уйпешт
2 : 0
03.03.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Дьошдьер
4 : 0
24.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Фехервар
1 : 0
18.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
МТК
0 : 2
10.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар

Уйпешт - Фехервар - 29 июля 2023

Уйпешт
29.07.2023, суббота, 21:15
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Фехервар
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Уйпешт - Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат
Все
Текущие
Будущие
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+