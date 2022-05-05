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Залаэгерсег
Кишварда
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
5 октября 2017, 21:59
9
Черчесов – о «Ференцвароше»: «7 голов и 2 победы после чемпионства – меня радует такой подход к делу»
5 мая 2022, 20:20
1
«Ференцварош» Черчесова победил «Залаэгерсег» и возглавил таблицу
13 февраля 2022, 21:17
6
Руднев завершил карьеру в 29 лет из-за выкидыша супруги
5 октября 2017, 21:59
9
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Залаэгерсег
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
0 : 2
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
1 : 1
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
3 : 4
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Кишварда
1 : 0
02.03.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Залаэгерсег
3 : 1
24.02.2024
Кечкемет
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Пакш
3 : 4
16.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
1 : 1
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Академия Пушкаша
0 : 1
07.02.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Кишварда
1 : 0
02.03.2024
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Кишварда
0 : 1
25.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Мезекевешд
1 : 2
17.02.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Кишварда
0 : 2
10.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 8 тур
Кишварда
1 : 2
07.02.2024
Фехервар

Залаэгерсег - Кишварда - 30 июля 2023

Залаэгерсег
30.07.2023, воскресенье, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
Кишварда
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Статистика матча Залаэгерсег - Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат
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Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Россия
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