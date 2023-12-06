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Дебрецен
Мезекевешд
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
6 декабря 2023, 16:57
0
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
4 декабря 2023, 22:22
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 10:58
2
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 08:40
1
Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым
28 сентября 2022, 07:21
4
«Сочи» может выкупить нового тренера за 1 миллион
6 декабря 2023, 16:57
0
«Сочи» рассматривает тренера «Дебрецена»
4 декабря 2023, 22:22
3
Клуб из Венгрии вел переговоры с Талалаевым
28 сентября 2022, 07:21
4
ЦСКА может купить опорника «Дебрецена»
22 июля 2022, 19:16
4
Жори – обладатель премии Пушкаша за лучший гол 2019 года. Он опередил Месси и Кинтеро
23 сентября 2019, 21:53
7
Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» от последней команды чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 10:58
2
«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии
17 октября 2022, 08:40
1
«Ференцварош» Черчесова победил в третьем матче подряд
19 марта 2022, 08:27
3
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Последние матчи
Все
Дебрецен
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
1 : 2
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
1 : 1
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Мезекевешд
1 : 2
17.02.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Дебрецен
0 : 1
02.03.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
Дебрецен
1 : 0
24.02.2024
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Фехервар
1 : 0
18.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Дебрецен
1 : 2
10.02.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Уйпешт
1 : 2
06.02.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 23 тур
Дебрецен
0 : 1
02.03.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 22 тур
МТК
2 : 1
23.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 21 тур
Мезекевешд
1 : 2
17.02.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
Залаэгерсег
1 : 1
11.02.2024
Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
Мезекевешд
0 : 1
08.02.2024
Пакш

Дебрецен - Мезекевешд - 31 июля 2023

Дебрецен
31.07.2023, понедельник, 21:00
Венгрия. Национальный чемпионат, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Статистика матча Дебрецен - Мезекевешд
Венгрия. Национальный чемпионат
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Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Академия Пушкаша
- : -
08.03.2024
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Мезекевешд
- : -
09.03.2024
Дьошдьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Кечкемет
- : -
09.03.2024
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Пакш
- : -
10.03.2024
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 24 тур
Фехервар
- : -
10.03.2024
Ференцварош
Россия
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